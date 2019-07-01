Зверев — о поражении от Веселы: моя уверенность в себе сейчас ниже нуля

Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, не удивлён своему сенсационному поражению на старте Уимблдона от чеха Иржи Веселы со счётом 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

«Для меня это был типичный матч «Большого шлема». Я начал хорошо, потом 1-2 ошибки и всё как-то развалилось. Я не очень уверен в себе сейчас, особенно в ключевые моменты. Я проиграл этот матч не из-за тенниса, просто моя уверенность в себе сейчас ниже нуля. Я одержал очень мало побед в этом году.

Я мог бы выиграть этот матч. У меня было достаточно возможностей. Дело не в этом. Нужно выигрывать матчи на других турнирах, чтобы хорошо играть на «Большом шлеме». Я не сделал этого и должен что-то изменить.

Физически я в порядке. Могу сыграть 10 сетов, без проблем. Я действительно не устаю. Проблемы в голове, я многое пропускаю через себя. Все, что происходит вне корта, также влияет. Последние два дня были очень тяжелы для меня. Не буду вдаваться в подробности, но я должен исправить это, чтобы хорошо играть.

У меня есть несколько месяцев до US Open. Это тот турнир, который может стать для меня прорывом в «Большом шлеме». Будем реалистами: трава не моё любимое покрытие. Несмотря на хорошую сетку, Уимблдон всегда тяжел для меня», — передаёт слова Зверева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

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