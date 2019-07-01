Зверев — о поражении от Веселы: моя уверенность в себе сейчас ниже нуля

Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, не удивлён своему сенсационному поражению на старте Уимблдона от чеха Иржи Веселы со счётом 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.
«Для меня это был типичный матч «Большого шлема». Я начал хорошо, потом 1-2 ошибки и всё как-то развалилось. Я не очень уверен в себе сейчас, особенно в ключевые моменты. Я проиграл этот матч не из-за тенниса, просто моя уверенность в себе сейчас ниже нуля. Я одержал очень мало побед в этом году.
Я мог бы выиграть этот матч. У меня было достаточно возможностей. Дело не в этом. Нужно выигрывать матчи на других турнирах, чтобы хорошо играть на «Большом шлеме». Я не сделал этого и должен что-то изменить.
Физически я в порядке. Могу сыграть 10 сетов, без проблем. Я действительно не устаю. Проблемы в голове, я многое пропускаю через себя. Все, что происходит вне корта, также влияет. Последние два дня были очень тяжелы для меня. Не буду вдаваться в подробности, но я должен исправить это, чтобы хорошо играть.
У меня есть несколько месяцев до US Open. Это тот турнир, который может стать для меня прорывом в «Большом шлеме». Будем реалистами: трава не моё любимое покрытие. Несмотря на хорошую сетку, Уимблдон всегда тяжел для меня», — передаёт слова Зверева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
- 1 июля 2019
-
21:32
-
21:28
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
19:52
-
19:27
-
18:50
-
18:35
-
18:32
-
18:18
-
17:46
-
17:27
-
16:56
-
16:26
-
16:20
-
15:31
-
14:26
-
13:32
-
12:51
-
12:40
-
12:28
-
11:42
-
11:06
-
10:51
-
10:24
-
09:54
-
09:28
-
09:24
-
09:21
-
09:15
-
05:30
-
00:44
-
00:43
- 30 июня 2019
-
23:09