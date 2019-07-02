Кербер прокомментировала предстоящую защиту чемпионского титула на Уимблдоне

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер поделилась мыслями о защите чемпионского титула на Уимблдоне.



«Поражение в финале Истбурна? Честно говоря, для меня не ново проигрывать в финалах за несколько дней до мэйджоров. Сейчас важен лишь первый раунд Уимблдона. Потенциальные соперницы во втором, третьем, четвёртом кругах не имеют никакого значения. Всё должно быть постепенно, матч за матчем.



На турнире «Большого шлема» может произойти всё, что угодно. Тяжёлые соперники есть всегда, особенно на таких турнирах, и для завоевания титула нужно снова обыграть каждого из них», — цитирует Кербер Tennis World USA.



В прошлогоднем финале Уимблдона Кербер обыграла американку Серену Уильямс. В текущем розыгрыше девушки могут встретиться уже в третьем круге.



«Для меня Серена — одна из лучших теннисисток в мире, настоящая чемпионка. Невероятно наблюдать за тем, что она по-прежнему борется за титулы. С каждым годом она становится всё опытнее, это помогает играть в лучший теннис».