Ястремская: кажется, трава на Уимблдоне стала выше

Украинка Даяна Ястремская прокомментировала выход во второй круг Уимблдона. На старте соревнований она обыграла итальянку Камилу Джорджи со счётом 6:3, 6:3.

«У меня был вирус во время травяных турнирах. Пока я чувствую себя лучше и стараюсь вновь найти свою игру. Я не знала, что Джорджи была в четвертьфинале на Уимблдоне. Возможно, у нас похожий стиль тенниса, агрессивный, я играла чуть умнее, была чуть более терпеливой. Старалась придерживаться плана и играть стабильно. Я уже не болею, но я не в лучшей физической форме. Я попытаюсь набрать форму здесь.



Мои результаты в юниорах на Уимблдоне никак не влияют, я уже забыла, как я играла в юниорах. Это не добавляет мне никакого давления. Раньше мне казалось, что комфортней всего мне играть на траве, но в WTA я взяла титулы на харде и на грунте… Наверное, всё-таки дело в том, насколько хорошо я могу адаптироваться к покрытию. В этом году мне кажется, что трава на кортах Уимблдона выше, тренировочные корты здесь быстрее, а к ветру я уже привыкла после Истбурна», — цитирует Ястремскую «Большой теннис Украины».

Во втором круге Даяна сыграет с американкой Софьей Кенин.