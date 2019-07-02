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Кузнецова уступила Ван Эйтванк на старте Уимблдона

Кузнецова уступила Ван Эйтванк на старте Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, проиграв представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 4:6, 6:4, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Кузнецова трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков.

За выход в третий круг Уимблдона 25-летняя бельгийка поспорит с победительницей поединка Эшли Барти (Австралия, 1) — Чжэн Сайсай (Китай).

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

02 июля 2019 года, вторник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Светлана Кузнецова
104
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
1 : 2
Элисон Ван Эйтванк
58
Бельгия
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
1 2 3
           
4 6 2
6 4 6
           
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