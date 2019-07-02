Кузнецова уступила Ван Эйтванк на старте Уимблдона
Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, проиграв представительнице Бельгии Элисон Ван Эйтванк со счётом 4:6, 6:4, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Кузнецова трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков.
За выход в третий круг Уимблдона 25-летняя бельгийка поспорит с победительницей поединка Эшли Барти (Австралия, 1) — Чжэн Сайсай (Китай).
Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
02 июля 2019 года, вторник. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
104
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
1 : 2
58
Элисон Ван Эйтванк
Э. Ван Эйтванк
|1
|2
|3
|
|4
|6
|2
|
|6
|4
|6
Шарапова начинает поход за титулом на любимой траве Уимблдона
Главный матч 2 июля на Уимблдоне – это игра Марии Шараповой. Также во стартует и Серена Уильямс. А что ещё можно посмотреть во второй день?
- 2 июля 2019
-
14:54
-
14:42
-
14:20
-
13:31
-
13:21
-
12:31
-
11:30
-
11:13
-
11:03
-
10:22
-
09:50
-
09:49
-
09:33
-
09:14
-
00:53
-
00:39
-
00:37
-
00:09
- 1 июля 2019
-
23:58
-
23:06
-
23:03
-
22:52
-
22:37
-
22:15
-
22:11
-
21:40
-
21:32
-
21:28
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
19:52
-
19:27
-
18:50
-
18:35
Партнерский контент