А.Зверев-старший недоволен финансовыми запросами Лендла — он берёт $ 5 тыс./день

Александр Зверев-старший, отец и тренер пятой ракетки мира из Германии Александра Зверева, очень недоволен стилем работы со своим сыном Ивана Лендла. Бывший американский теннисист требует $ 5 тыс. за день работы с Сашей, сообщает Tennis Magazin.



Зверев и Лендл начали сотрудничество в конце августа прошлого года. С тех пор немецкий теннисист выиграл два турнира — Итоговый чемпионат АТР в Лондоне и грунтовые соревнований в Женеве.



В 2019 году провёл 43 официальных матча, одержав победу в 28 из них. Вчера, 1 июля, 22-летний Зверев сенсационно проиграл в первом раунде Уимблдона.

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