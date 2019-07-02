А.Зверев-старший недоволен финансовыми запросами Лендла — он берёт $ 5 тыс./день
Александр Зверев-старший, отец и тренер пятой ракетки мира из Германии Александра Зверева, очень недоволен стилем работы со своим сыном Ивана Лендла. Бывший американский теннисист требует $ 5 тыс. за день работы с Сашей, сообщает Tennis Magazin.
Зверев и Лендл начали сотрудничество в конце августа прошлого года. С тех пор немецкий теннисист выиграл два турнира — Итоговый чемпионат АТР в Лондоне и грунтовые соревнований в Женеве.
В 2019 году провёл 43 официальных матча, одержав победу в 28 из них. Вчера, 1 июля, 22-летний Зверев сенсационно проиграл в первом раунде Уимблдона.
Зверев — о поражении от Веселы: моя уверенность в себе сейчас ниже нуля
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