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Павлюченкова в двух сетах проиграла Бенчич на старте Уимблдона

Павлюченкова в двух сетах проиграла Бенчич на старте Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, проиграв представительнице Швейцарии Белинде Бенчич, посеянной под 13-м номером, со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Анастасия 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в третий круг Бенчич поспорит с эстонкой Кайей Канепи.

Уимблдон. Женщины. Первый круг
Ван Яфань (Китай) — Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — 6:2, 7:5.
Лаура Зигемунд (Германия) — Кэйти Суон (Великобритания, WC) — 6:2, 6:4.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

02 июля 2019 года, вторник. 15:40 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Анастасия Павлюченкова
46
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
0 : 2
Белинда Бенчич
13
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
1 2 3
           
2 3  
6 6  
           
02 июля 2019 года, вторник. 15:15 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Ван Яфань
57
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
2 : 0
Тереза Мартинцова
138
Чехия
Тереза Мартинцова
Т. Мартинцова
1 2 3
           
6 7  
2 5  
           
02 июля 2019 года, вторник. 15:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Лаура Зигемунд
82
Германия
Лаура Зигемунд
Л. Зигемунд
2 : 0
Кэйти Суон
205
Великобритания
Кэйти Суон
К. Суон
1 2 3
           
6 6  
2 4  
           
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