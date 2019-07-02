Павлюченкова в двух сетах проиграла Бенчич на старте Уимблдона

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться во второй круг Уимблдона, проиграв представительнице Швейцарии Белинде Бенчич, посеянной под 13-м номером, со счётом 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Анастасия 4 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в третий круг Бенчич поспорит с эстонкой Кайей Канепи.

Уимблдон. Женщины. Первый круг

Ван Яфань (Китай) — Тереза Мартинцова (Чехия, Q) — 6:2, 7:5.

Лаура Зигемунд (Германия) — Кэйти Суон (Великобритания, WC) — 6:2, 6:4.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.