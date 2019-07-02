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Шарапова не доиграла матч 1-го круга на Уимблдоне, снявшись с соревнований

Шарапова не доиграла матч 1-го круга на Уимблдоне, снявшись с соревнований
Теннис / Уимблдон 2019 0

Мария Шарапова не смогла доиграть матч первого круга Уимблдона с Полин Пармантье. При счёте 6:3, 6:7 (4:7), 0:5 в пользу француженки российская теннисистка отказалась от продолжения борьбы. Поединок продолжался 2 часа 16 минут. Шарапова перед третьим сетом вызвала на корт врача из-за проблем с рукой.

Россиянка в ходе матча ни разу не смогла подать навылет, совершив при этом 8 двойных ошибок. Она реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Пармантье подала 2 эйса, совершила 3 двойных ошибки, но смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 12.

В следующем раунде француженка встретится с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро, которая в первом круге нанесла поражение австралийке Саманте Стосур – 6:2, 7:5. Поединок состоится 4 июля, начало — в 13:00 мск.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

02 июля 2019 года, вторник. 17:25 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Мария Шарапова
80
Россия
Мария Шарапова
М. Шарапова
1 : 2
Rt
Полин Пармантье
88
Франция
Полин Пармантье
П. Пармантье
1 2 3
           
6 6 4 0
4 7 7 5
           
02 июля 2019 года, вторник. 17:15 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Карла Суарес-Наварро
31
Испания
Карла Суарес-Наварро
К. Суарес-Наварро
2 : 0
Саманта Стосур
119
Австралия
Саманта Стосур
С. Стосур
1 2 3
           
6 7  
2 5  
           
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