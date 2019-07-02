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Шарапова в матче с Пармантье взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с рукой

Шарапова в матче с Пармантье взяла медицинский тайм-аут из-за проблем с рукой
Теннис / Уимблдон 2019 0

Россиянка Мария Шарапова в стартовом матче Уимблдона с француженкой Полин Пармантье перед третьим сетом вызвала на корт врача, поскольку у неё возникли проблемы с левым запястьем.

Первую партию 32-летняя уроженка Нягани выиграла со счётом 6:4, а во второй вела 5:2, но проиграла на тай-брейке — 6:7 (4:7). До сегодняшнего дня соперницы ни разу не встречались друг с другом.

Напомним, Шарапова проводит третью игру после того, как залечила травму плеча. Ранее по этой причине Мария не выходила на корт с января 2019 года.

Действующей победительницей травяного турнира «Большого шлема» является немка Анжелика Кербер. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

Уимблдон завершится 14 июля.

Все было хорошо, но недолго. Печаль Шараповой на Уимблдоне
От победы Марию Шарапову отделяли всего три точных удара. Происходящее дальше вспоминать не хочется.
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