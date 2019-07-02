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Четвертая ракетка мира Бертенс вышла во второй круг Уимблдона

Четвертая ракетка мира Бертенс вышла во второй круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Голландка Кики Бертенс, получившая на Уимблдоне четвёртый номер посева, не испытала проблем на страте турнира. В первом круге она уверенно обыграла Мэнди Минеллу из Люксембурга со счётом 6:3, 6:2. Поединок продолжался 1 час 8 минут.

Кики в ходе матча подала 2 эйса и совершила столько же двойных ошибок. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Минелла 3 раза подала навылет, совершила 3 двойных ошибки и смогла реализовать лишь 1 брейк-пойнт из 2.

Напомним, Бертенс сохраняет шанс стать первой ракеткой мира в случае победы на турнире.

Следующей соперницей голландской теннисистки станет американка Тэйлор Таунсенд, которая в первом раунде одолела представительницу Австралии Арину Родионову – 6:2, 6:3.

02 июля 2019 года, вторник. 20:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Кики Бертенс
4
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
2 : 0
Мэнди Минелла
98
Люксембург
Мэнди Минелла
М. Минелла
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
02 июля 2019 года, вторник. 19:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
Арина Родионова
211
Австралия
Арина Родионова
А. Родионова
0 : 2
Тэйлор Таунсенд
123
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
1 2 3
           
2 3  
6 6  
           
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