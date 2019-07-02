Четвертая ракетка мира Бертенс вышла во второй круг Уимблдона
Голландка Кики Бертенс, получившая на Уимблдоне четвёртый номер посева, не испытала проблем на страте турнира. В первом круге она уверенно обыграла Мэнди Минеллу из Люксембурга со счётом 6:3, 6:2. Поединок продолжался 1 час 8 минут.
Кики в ходе матча подала 2 эйса и совершила столько же двойных ошибок. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 9. Минелла 3 раза подала навылет, совершила 3 двойных ошибки и смогла реализовать лишь 1 брейк-пойнт из 2.
Напомним, Бертенс сохраняет шанс стать первой ракеткой мира в случае победы на турнире.
Следующей соперницей голландской теннисистки станет американка Тэйлор Таунсенд, которая в первом раунде одолела представительницу Австралии Арину Родионову – 6:2, 6:3.
02 июля 2019 года, вторник. 20:30 МСК
Уимблдон (ж). 1-й круг
Матч окончен
4
Кики Бертенс
К. Бертенс
2 : 0
98
Мэнди Минелла
М. Минелла
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