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Барти может потерять звание первой ракетки мира по итогам Уимблдона

Барти может потерять звание первой ракетки мира по итогам Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Четыре теннисистки могут обойти австралийку Эшли Барти в рейтинге WTA по итогам Уимблдона и стать первой ракеткой мира, сообщает официальный сайт тура. Захватить лидерство в табели о рангах могут японка Наоми Осака, чешки Каролина Плишкова и Петра Квитова, а также голландка Кики Бертенс.

Для сохранения шансов вернуться на вершину рейтинга Осаке нужно дойти минимум до третьего круга. Плишковой нужно по меньшей мере добраться до полуфинала.

Для завоевания звания первой ракетки мира Бертенс и Квитовой обязательно нужно выиграть Уимблдон.

В первом круге Барти сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай, Осака — с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой, Плишкова — с китаянкой Чжу Линь, Бертенс — с Мэнди Минеллой из Люксембурга, а Квитова — с Онс Жабер из Туниса.

Фото: Официальный сайт WTA
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Вторая крыша, возвращение Шараповой и Маррея, фавориты Джокович, Федерер и Надаль, а также попытка молодых их подвинуть.
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