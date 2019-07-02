Пармантье: отказ Шараповой от продолжения борьбы никак не умаляет моей победы

Француженка Полин Пармантье пообщалась с журналистами после окончания матча первого круга Уимблдона с россиянкой Марией Шараповой. Из-за травмы Мария при счёте 6:3, 6:7 (4:7), 0:5 отказалась от продолжения борьбы.

«Рада, что выиграла матч. Да, игра была прервана при счёте 5:0, но это никак не умаляет моей победы. Я смогла перевернуть ход встречи во втором сете. Потом было видно, что Шарапова сдаёт. Она могла сняться раньше или дождаться окончания матча. Но это ничего не меняет. Чувствую себя очень счастливой после этого успеха», — сказала Пармантье в интервью французскому телевидению после матча.

В следующем раунде француженка встретится с представительницей Испании Карлой Суарес-Наварро, которая в первом круге нанесла поражение австралийке Саманте Стосур – 6:2, 7:5.

Уимблдон завершится 14 июля.