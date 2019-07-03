Стивенс: пусть Серена уже установит рекорд, и мы перестанем об этом говорить

Американка Слоан Стивенс оценила шансы соотечественницы Серены Уильямс побить рекорд Маргарет Корт по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». В активе Серены 23 трофея, у Корт — 24.

«Конечно, ей это по силам. Я хочу, чтобы она наконец этого добилась, и мы перестали об этом говорить. Давай, просто выиграй ещё один турнир. Думаю, она способна на это. Серена — величайшая теннисистка всех времён. Величайшая теннисистка в истории. Когда ей удастся установить рекорд, будут большие празднования. Это будет здорово.

Да, сейчас ей непросто, но на самом деле это ничего не значит. В теннисе всегда бывают взлёты и падения. Прошлое остаётся в прошлом. Когда Серена настроена и перед ней стоит цель, ничто её остановить не может", — передаёт слова Стивенс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В первом круге Уимблдона Стивенс победила швейцарку Тимю Бачински, а Уильямс — итальянку Джулию Гатто-Монтиконе.