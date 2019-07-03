Федерер — молодым игрокам: оставьте слёзы в раздевалке

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как реагирует на бурное проявление эмоций молодыми игроками после поражений.

«Мне кажется, они ощущают большое давление. Я понимаю это. Я сам был мистером Эмоциональность. В годы выступлений на юниорском уровне я плакал после поражений. Кто-то тяжело воспринимает проигрыши, кто-то более расслаблен. Кому-то нужно несколько часов, чтобы отойти от этого, кому-то — несколько дней. Всё зависит от человека.

Когда проигрываешь на таком турнире, как Уимблдон, то это событие кажется самым важным. Но вам нужно собраться, принять душ, оставить слёзы в раздевалке. Понимаю, что молодым игрокам нелегко, им грустно. Им нужно время. Нелегко видеть, как им плохо», — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В первом круге Уимблдона Роджер победил представителя ЮАР Ллойда Джорджа Харриса — 3:6, 6:1, 6:2, 6:2.

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