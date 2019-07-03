Азаренко разгромила обидчицу Касаткиной во втором круге Уимблдона

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг Уимблдона, разгромив представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Бывшая первая ракетка дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Томлянович, на старте турнира победившей россиянку Дарью Касаткину, ни одного эйса, 5 двонйых ошибок и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Азаренко поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 7) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния).

Уимблдон. Женщины. Второй круг

Мария Саккари (Греция, 31) — Мари Бузкова (Чехия, LL) — 6:4, 6:1.

Каролина Мухова (Чехия) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:3, 6:4.

Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 28) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 7:6 (7:3), 6:3.