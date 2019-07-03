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Азаренко разгромила обидчицу Касаткиной во втором круге Уимблдона

Азаренко разгромила обидчицу Касаткиной во втором круге Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг Уимблдона, разгромив представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 1 минуту.

Бывшая первая ракетка дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету Томлянович, на старте турнира победившей россиянку Дарью Касаткину, ни одного эйса, 5 двонйых ошибок и 1 брейк.

За выход в четвёртый круг Азаренко поспорит с победительницей матча Симона Халеп (Румыния, 7) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния).

Уимблдон. Женщины. Второй круг
Мария Саккари (Греция, 31) — Мари Бузкова (Чехия, LL) — 6:4, 6:1.
Каролина Мухова (Чехия) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:3, 6:4.
Се Шувэй (Китайский Тайбэй, 28) — Кирстен Флипкенс (Бельгия) — 7:6 (7:3), 6:3.

03 июля 2019 года, среда. 13:00 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
Виктория Азаренко
40
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
2 : 0
Айла Томлянович
49
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
1 2 3
           
6 6  
2 0  
           
03 июля 2019 года, среда. 13:00 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
Мари Бузкова
115
Чехия
Мари Бузкова
М. Бузкова
0 : 2
Мария Саккари
32
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
4 1  
6 6  
           
03 июля 2019 года, среда. 13:00 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
Мэдисон Бренгл
85
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
0 : 2
Каролина Мухова
68
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
1 2 3
           
3 4  
6 6  
           
03 июля 2019 года, среда. 13:00 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
Се Шувэй
29
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
2 : 0
Кирстен Флипкенс
103
Бельгия
Кирстен Флипкенс
К. Флипкенс
1 2 3
           
7 7 6  
6 3 3  
           
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