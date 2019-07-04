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Гауфф — самая молодая теннисистка за 23 года, вышедшая в третий круг мэйджора

Гауфф — самая молодая теннисистка за 23 года, вышедшая в третий круг мэйджора
Теннис / Уимблдон 2019 0

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг Уимблдона. В матче второго раунда соревнований 15-летняя Гауфф, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение словачке Магдалене Рыбариковой со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Гауфф дважды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Рыбарикова подала 4 эйса, дважды ошиблась на подаче и не имела ни одной возможности взять подачу соперницы.

Напомним, что в матче первого круга Гауфф оказалась сильнее пятикратной победительницы Уимблдона — американки Винус Уильямс. За выход в четвёртый круг Уимблдона Гауфф сыграет со словенкой Полоной Херцог.

Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 1996 года, вышедшей в третий круг турнира «Большого шлема». В 1996 году 15-летняя россиянка Анна Курникова дошла до четвертого круга US Open, где проиграла немке Штеффи Граф.

03 июля 2019 года, среда. 22:10 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
Кори Гауфф
313
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
2 : 0
Магдалена Рыбарикова
139
Словакия
Магдалена Рыбарикова
М. Рыбарикова
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
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