Гауфф — самая молодая теннисистка за 23 года, вышедшая в третий круг мэйджора

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг Уимблдона. В матче второго раунда соревнований 15-летняя Гауфф, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение словачке Магдалене Рыбариковой со счётом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Гауфф дважды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Рыбарикова подала 4 эйса, дважды ошиблась на подаче и не имела ни одной возможности взять подачу соперницы.
Напомним, что в матче первого круга Гауфф оказалась сильнее пятикратной победительницы Уимблдона — американки Винус Уильямс. За выход в четвёртый круг Уимблдона Гауфф сыграет со словенкой Полоной Херцог.
Гауфф стала самой молодой теннисисткой с 1996 года, вышедшей в третий круг турнира «Большого шлема». В 1996 году 15-летняя россиянка Анна Курникова дошла до четвертого круга US Open, где проиграла немке Штеффи Граф.
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