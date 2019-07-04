Волевая победа Хачанова и успех Джоковича — в обзоре второго круга Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов, посеянный под 10-м номером, вышел в третий круг Уимблдона, обыграв испанца Фелисьяно Лопеса, получившего «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 4:6, 6:4, 7:5, 6:4.
Первая ракетка мира серб Новак Джокович, защищающий титул на травяном турнире «Большого шлема», нанёс поражение американцу Денису Кудле со счётом 6:3, 6:2, 6:2.
Прошлогодний финалист Уимблдона представитель ЮАР Кевин Андерсон (4) сломил сопротивление серба Янко Типсаревича — 6:4, 6:7 (5:7), 6:1, 6:4.
Видеообзор матчей второго круга Уимблдона в мужском одиночном разряде доступен на «Чемпионате».
Следующим соперником Хачанова будет испанец Роберто Баутиста-Агут. Джокович сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, а Андерсон встретится с аргентинцем Гидо Пельей.
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