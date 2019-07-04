Павлюченкова: чувствую себя на 18

Россиянка Анастасия Павлюченкова, потерпевшая поражение от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич в первом круге Уимблдона со счётом 2:6, 3:6, опубликовала эффектное фото в своём «инстаграме».

«Ты живёшь, ты учишься! Чувствую себя на 18», — написала Павлюченкова.

Фото доступно в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.

Вчера, 3 июля, уроженке Самары исполнилось 28 лет. За карьеру Павлюченкова выиграла 12 турниров WTA в одиночном разряде. В прошлом сезоне россиянка стала победительницей соревнований в Страсбурге (Франция).

На Уимблдоне Анастасия ещё сыграет в смешанном парном разряде с австрийцем Юргеном Мельцером. Они стартуют матчем с украинцем Денисом Молчановым и Галиной Воскобоевой из Казахстана.