Павлюченкова: чувствую себя на 18
Россиянка Анастасия Павлюченкова, потерпевшая поражение от представительницы Швейцарии Белинды Бенчич в первом круге Уимблдона со счётом 2:6, 3:6, опубликовала эффектное фото в своём «инстаграме».
«Ты живёшь, ты учишься! Чувствую себя на 18», — написала Павлюченкова.
Фото доступно в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.
Вчера, 3 июля, уроженке Самары исполнилось 28 лет. За карьеру Павлюченкова выиграла 12 турниров WTA в одиночном разряде. В прошлом сезоне россиянка стала победительницей соревнований в Страсбурге (Франция).
На Уимблдоне Анастасия ещё сыграет в смешанном парном разряде с австрийцем Юргеном Мельцером. Они стартуют матчем с украинцем Денисом Молчановым и Галиной Воскобоевой из Казахстана.
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