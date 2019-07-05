Федерер — о Багдатисе: я помню его ещё с длинными волосами

Швейцарец Роджер Федерер рассказал, какой ему запомнится карьера киприота Маркоса Багдатиса, который вчера, 4 июля, провёл свой последний матч. Во втором круге Уимблдона уроженец Лимассола проиграл итальянцу Маттео Берреттини.
Ранее Маркос объявил, что Уимблдон станет последним турниром в его карьере.
«Я помню, как играл с Маркосом в вечерней сессии на US Open. Он был ещё очень молод. Я помню его ещё с длинными волосами. Он выиграл сет в том матче. Вы сами видите, каким сильным игроком он стал. У него была скорость, простая техника, форхенд, бэкхенд. Также у него был менталитет победителя. Ему нравилось играть на больших аренах. Именно поэтому он так успешно выступал здесь и в Австралии.
За пределами корта он всегда веселился, с ним было приятно общаться. Он нравился мне на корте и вне его. Нам будет его не хватать", — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
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