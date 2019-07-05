Фанат сделал татуировку с лицом Бушар

Болельщик канадской теннисистки Эжени Бушар решил оригинально выразить свою любовь к 25-летней спортсменке.
Фанат опубликовал в «Твиттере» фотографию татуировки с лицом Бушар и написал: «Для меня честь всегда носить Джини на коже. В следующем месяце мы закончим. Смотрится потрясающе. Ты можешь собой гордиться, Джини».
Это признание не оставило Бушар равнодушной. «Она настоящая?» — переспросила канадка в комментариях к фотографии.
Напомним, на Уимблдоне-2019 Бушар завершила выступления уже в первом круге, проиграв словенке Тамаре Зиданшек со счётом 3:6, 7:5, 6:8.
Эжени — финалистка Уимблдона-2014. Первый и последний трофей в WTA-туре она завоевала в Нюрнберге в 2014 году.
На текущий момент Бушар является 79-й ракеткой мира.
Запись доступна на странице Genie Fan в "Твиттере".
- 5 июля 2019
-
14:38
-
14:11
-
13:34
-
13:09
-
12:49
-
12:38
-
12:30
-
12:14
-
11:49
-
11:29
-
11:18
-
11:01
-
10:52
-
10:43
-
10:34
-
10:23
-
10:10
-
09:47
-
09:38
-
09:26
-
09:23
-
09:14
-
00:26
- 4 июля 2019
-
23:59
-
23:03
-
22:38
-
22:06
-
20:40
-
20:20
-
19:20
-
19:01
-
18:33
-
17:38
-
17:29
-
16:16