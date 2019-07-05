Финалист Уимблдона-2018 Андерсон проиграл Пелье в третьем круге и покинет топ-10

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон не смог выйти в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга четвёртый сеяный Андерсон в трёх сетах проиграл 26-й ракетке турнира, аргентинцу Гидо Пелье, со счётом 4:6, 3:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Андерсон 14 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. Пелья подал 4 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.
Напомним, что в прошлом году на Уимблдоне Андерсон дошёл до финала соревнований, где уступил сербу Новаку Джоковичу – 2:6, 2:6, 6:7 (3:7). Не сумев защитить достигнутый результат, Андерсон по итогам Уимблдона покинет топ-10.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Пелья сыграет с 15-й ракеткой турнира, канадцем Милошем Раоничем, обыгравшим американца Райлли Опелку – 7:6 (7:1), 6:2, 6:1.
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