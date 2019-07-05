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Финалист Уимблдона-2018 Андерсон проиграл Пелье в третьем круге и покинет топ-10

Финалист Уимблдона-2018 Андерсон проиграл Пелье в третьем круге и покинет топ-10
Теннис / Уимблдон 2019 0

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон не смог выйти в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга четвёртый сеяный Андерсон в трёх сетах проиграл 26-й ракетке турнира, аргентинцу Гидо Пелье, со счётом 4:6, 3:6, 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты. Андерсон 14 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 9. Пелья подал 4 эйса, трижды ошибся на подаче и реализовал 3 брейка.

Напомним, что в прошлом году на Уимблдоне Андерсон дошёл до финала соревнований, где уступил сербу Новаку Джоковичу – 2:6, 2:6, 6:7 (3:7). Не сумев защитить достигнутый результат, Андерсон по итогам Уимблдона покинет топ-10.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Пелья сыграет с 15-й ракеткой турнира, канадцем Милошем Раоничем, обыгравшим американца Райлли Опелку – 7:6 (7:1), 6:2, 6:1.

05 июля 2019 года, пятница. 15:10 МСК
Уимблдон (м). 3-й круг
Матч окончен
Кевин Андерсон
8
ЮАР
Кевин Андерсон
К. Андерсон
0 : 3
Гидо Пелья
26
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
1 2 3 4 5
               
4 3 6    
6 6 7    
               
05 июля 2019 года, пятница. 13:10 МСК
Уимблдон (м). 3-й круг
Матч окончен
Райлли Опелка
63
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
0 : 3
Милош Раонич
17
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
1 2 3 4 5
               
6 1 2 1    
7 7 6 6    
               
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