Теннисистка Шафаржова и хоккеист Плеканец ждут ребёнка

Бывшая пятая ракетка мира, чешка Люси Шафаржова сообщила, что ждёт ребёнка. 32-летняя теннисистка, которая дошла до финала «Ролан Гаррос» — 2015 в одиночном разряде и выиграла пять турниров «Большого шлема» в парном разряде завершила карьеру в мае после Открытого чемпионата Франции.

«Когда я завершила карьеру, думала, что упускаю счастье побеждать… Теперь я знаю, что в жизни гораздо больше счастья! Когда я впервые увидела, как бьётся сердце нашего ребенка на ультразвуке, это заменило всё», — приводит слова Шафаржовой пресс-служба WTA.

О радостном событии сообщил в «Инстаграме» и бывшая звезда НХЛ Томаш Плеканец: «Еще одна большая глава. Очень рад, что мы ждём ребёнка с Люси Шафаржовой! Я пережил много взлётов и падений в моей хоккейной карьере и в жизни. Не всё пошло так, как я планировал, но когда ты проходишь через это, появляется что-то хорошее!»

По информации чешских СМИ, Шафаржова узнала о своей беременности, когда вышла в финал парного разряда на турнире в Штутгарте, где в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой уступила немецкому дуэту Мона Бартель/Анна-Лена Фридзам — 6:2, 3:6, 6:10.