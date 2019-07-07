Впервые за 51 год более половины участников 1/8 финала мэйджора старше 30 лет
Среди 16 теннисистов, вышедших в четвёртый круг Уимблдонского турнира — 2019, возраст большинства превышает 30 лет. Такое на турнире «Большого шлема» произошло впервые в Открытой эре (с 1968 года).
Из участников 1/8 финала 30-летний рубеж перешагнули 9 теннисистов: швейцарец Роджер Федерер, испанцы Рафаэль Надаль, Фернандо Вердаско и Роберто Баутиста-Агут, серб Новак Джокович, Михаил Кукушкин из Казахстана, американец Сэм Куэрри, француз Бенуа Пэр и португалец Жоау Соуза.
Более того, в 1/8 финала только два теннисиста, которым не исполнилось 27 лет: 23-летний итальянец Маттео Берреттини и 21-летний француз Уго Умбер. Именно они стали соперниками Федерера и Джоковича соответственно.
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