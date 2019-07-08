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Халеп не пустила 15-летнюю Гауфф в четвертьфинал Уимблдона

Халеп не пустила 15-летнюю Гауфф в четвертьфинал Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

В четвёртом круге Уимблдона румынка Симона Халеп, посеянная под седьмым номером, в двух сетах обыграла самую молодую участницу турнира — 15-летнюю американку Кори Гауфф — со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

В активе Халеп 2 эйса, 5 ошибок на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Её визави, 313-я ракетка мира, ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и сделала 2 брейка. Ранее теннисистки не встречались.

Следующей соперницей румынской спортсменки станет китаянка Чжан Шуай, которая дебютирует в четвертьфинале Уимблдона.

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.

08 июля 2019 года, понедельник. 16:33 МСК
Уимблдон (ж). 4-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
7
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
2 : 0
Кори Гауфф
313
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
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