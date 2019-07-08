Халеп не пустила 15-летнюю Гауфф в четвертьфинал Уимблдона

В четвёртом круге Уимблдона румынка Симона Халеп, посеянная под седьмым номером, в двух сетах обыграла самую молодую участницу турнира — 15-летнюю американку Кори Гауфф — со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

В активе Халеп 2 эйса, 5 ошибок на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Её визави, 313-я ракетка мира, ни разу не подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и сделала 2 брейка. Ранее теннисистки не встречались.

Следующей соперницей румынской спортсменки станет китаянка Чжан Шуай, которая дебютирует в четвертьфинале Уимблдона.

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.