Отец Гауфф оценил шансы 15-летней дочери победить Халеп на Уимблдоне

Кори Гауфф (Corey Gauff), отец 15-летней американской теннисистки Кори Гауфф (Cori Gauff), поделился ожиданиями от матча дочери с румынкой Симоной Халеп в четвёртом круге Уимблдона. Гауфф стала самой юной за 28 лет теннисисткой, пробившейся в 1/8 финала этих соревнований.
«Симона — прекрасная теннисистка, она здорово сражается. Надеюсь, моя дочь сможет прибавить и быть готовой к такому испытанию. Если она покажет хороший теннис, то получит шансы на успех. Если Коко будет сохранять позитивный настрой, продолжит бороться как в предыдущем матче, то никогда не знаешь, чем всё может закончиться. Она может заработать свой шанс. Думаю, её игра достаточно хороша», — приводит слова отца Гауфф официальный сайт тура.
Матч Гауфф — Халеп состоится сегодня, 8 июля.
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