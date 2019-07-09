Халеп: если Гауфф продолжит в том же духе, она скоро будет в первой десятке

Румынская теннисистка Симона Халеп считает, что остановить 15-летнюю американку Кори Гауфф в 1/8 финала Уимблдона ей помог опыт.

«Конечно, опыт. К тому же она сыграла уже много матчей, начав с квалификации. Думаю, мы провели отличный матч. У неё есть потенциал, чтобы стать очень хорошей теннисисткой в ближайшее время.

В 15 лет я играла среди юниоров. Это здорово, что в этом возрасте она уже сумела сыграть в четвёртом круге Уимблдона. Это отличное выступление. Если она продолжит в том же духе, то скоро будет в первой десятке.

У неё очень сильный бэкхенд, довольно жёсткая подача. Она очень хорошо двигается. Она высокая, поэтому ей не так легко передвигаться столь быстро. Она ещё молода. Думаю, что ей нужно немного набраться сил. Но она уже очень хороший игрок. Она пытается быть агрессивной, пытается работать с подачей, особенно с первой подачей. Да и вторая подача не мягкая. Я думаю, что у неё уже есть отличная игра.

Она будет очень сильным противником для всех. Если она продолжит играть так, как здесь, то обретёт уверенность и скоро сможет выигрывать крупные турниры. Думаю, что это позитивно для тенниса, когда юниоры видят, что всё возможно. Они мотивированы. Они уверены, что шанс есть у всех», — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Халеп не пустила 15-летнюю Гауфф в четвертьфинал Уимблдона