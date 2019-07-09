Свитолина: не ожидала, что пройду так далеко на Уимблдоне

Украинка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от первого в карьере выхода в четвертьфинал Уимблдона. В 1/8 финала она обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 6:4, 6:2. Следующей соперницей уроженки Одессы будет чешка Каролина Мухова.
«В начале турнира я не ожидала, что пройду так далеко. У меня правда нет никаких ожиданий перед Уимблдоном. Не могу сказать, что он так отличается от других турниров, но раньше мне было сложно здесь играть. В этот раз я просто двигаюсь вперёд матч за матчем и стараюсь концентрироваться.
Кажется, я однажды играла с Муховой. Она очень талантлива. Противостоять ей на траве нелегко, потому что она играет очень разнообразно. Думаю, она действует в похожем с Мартич стиле. Пожалуй, и план на эту игру у меня будет таким же», — передаёт слова Свитолиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В 2018 году победительницей Уимблдона стала немка Анжелика Кербер.
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