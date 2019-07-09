Федерер: Берреттини после игры сказал «спасибо за урок»? Ах, вот что это было

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона. В 1/8 финала он разгромил итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 6:2, 6:2.

«Я хорошо себя чувствовал на корте. Мы уже провели здесь неделю. Важно было, чтобы ноги начали двигаться с первого матча. Постепенно игра становится привычной. Мы уже знаем отскок мяча, как он летит, все эти вещи. Этот матч получится великолепным. Я очень рад. Я ожидал сложный поединок, упорную борьбу с небольшим количеством шансом. Но получилось совсем не так. Это здорово.



Теперь мне приходится больше разминаться, чем раньше. Это не самое весёлое занятие, если честно. Мне нравилось попрыгать минуту, когда мне было 21 или 19. Но теперь нужно выполнить весь комплекс упражнений. Я говорю: «Нам правда нужно всё это делать?». Наверное, это помогает, поэтому я всё выполняю. Когда мне уже будет скучно от этого, я перестану играть в теннис или сначала брошу всю эту рутину прежде чем закончу играть.

Может, Берреттини нервничал в начале матче. Он выполнил немало эйсов. Но это был не его день. Я сумел достать много мячей. Если бы условия были более быстрыми, то матч вышел бы именно таким, как я ожидал. Я сумел найти меры против его игры, используя резаные удары. Он не мог доставить мне достаточно проблем с форхенда.

Сказал ли я ему что-то шокирующее перед игрой? Если честно, я просто поздоровался. Я в такие игры не играю. После игры он сказал «спасибо за урок»? Ах, вот что это было. Мой итальянский не так хорош", — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Следующим соперником Роджера будет японец Кей Нисикори.