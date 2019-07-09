55-я ракетка мира — о предстоящем матче с Сереной Уильямс: я готова к войне

55-я ракетка мира американка Элисон Риске поделилась ожиданиями от матча с 23-кратной победительницей турниров «Большого шлема» Сереной Уильямс в четвертьфинале Уимблдона. Игра состоится сегодня, 9 июля.

«Я очень рада предстоящей встрече. Я играла в паре с Сереной, но никогда не противостояла ей. Это будет интересный матч. Матч с Барти стал прекрасной подготовкой к игре с Сереной. Я готова к войне. Она величайшая спортсменка. Мне предстоит огромное испытание, но я с нетерпением жду его. Мне нужно будет действовать активно, играть в свой теннис», — передаёт слова Риске корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

В 1/8 финала Уимблдона Элисон обыграла первую ракетку мира австралийку Эшли Барти со счётом 3:6, 6:2, 6:3.