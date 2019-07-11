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Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Халеп в полуфинале Уимблдона

Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Халеп в полуфинале Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Сегодня, 11 июля, состоится полуфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют украинка Элина Свитолина, посеянная под восьмым номером, и представительница Румынии Симона Халеп (7). Начало поединка запланировано на 15:00 мск.

По личным встречам впереди Элина — 4-3.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Халеп в полуфинале Уимблдона.

Победительница этого поединка в финале сыграет либо с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс (11), либо с чешкой Барборой Стрыцовой.

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену со счётом 6:3, 6:3.

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