Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Халеп в полуфинале Уимблдона
Сегодня, 11 июля, состоится полуфинальный матч Уимблдона, в котором сыграют украинка Элина Свитолина, посеянная под восьмым номером, и представительница Румынии Симона Халеп (7). Начало поединка запланировано на 15:00 мск.
По личным встречам впереди Элина — 4-3.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Халеп в полуфинале Уимблдона.
Победительница этого поединка в финале сыграет либо с 23-кратной чемпионкой турниров «Большого шлема» американкой Сереной Уильямс (11), либо с чешкой Барборой Стрыцовой.
В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финале она обыграла американку Серену со счётом 6:3, 6:3.
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