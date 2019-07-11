Баутиста-Агут поделился ожиданиями от матча с Джоковичем в полуфинале Уимблдона

Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут прокомментировал первый в карьере выход в полуфинал Уимблдона. В четвертьфинале он обыграл аргентинца Гидо Пелью со счётом 7:5, 6:4, 3:6, 6:3.

«Это очень приятно. Думаю, я провёл прекрасный турнир. На первой неделе я играл очень хорошо. Матч с Пельей получился сложным. Он сильный соперник, который одержал несколько прекрасных побед на этом Уимблдоне. Обыграть его было непросто.

У меня была отличная возможность пробиться в полуфинал. Одержав победу, я испытал очень много эмоций. Я счастлив", — передаёт слова испанца корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

За выход в финал Роберто поспорит с сербом Новаком Джоковичем.

«Кажется, мы играли 10 раз. У меня получалось хорошо играть с ним. В некоторых матчах я уступал, в некоторых выигрывал. Эти игры проходили в упорной борьбе. Он действующий чемпион Уимблдона. Новаку нравится играть на траве. Но и я здорово себя ощущаю на этом покрытии. Думаю, это будет отличный матч», — сказал Баутиста-Агут.