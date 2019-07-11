Курникова рассказала, почему не вышла замуж за Иглесиаса

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова опровергла слухи о том, что она вышла замуж за испанского певца Энрике Иглесиаса.
«Я очень довольна нашими отношениями с Энрике, это всё, что имеет значение. Брак для меня не важен. Я верю в открытость и доверие друг к другу, а также в полное уважение. Мы вместе много лет. Он — мужская версия меня, а я — женская версия его», — приводит слова Курниковой The Sun.
Ранее Иглесиас сказал: «Я никогда не думал, что свадьба всё изменит. Может, дело в том, что мои родители развелись, но я не думаю, что любят кого-то из-за клочка бумаги».
В декабре 2017 года у пары родилась двойня.
Курникова является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии в парном разряде вместе со швейцарской теннисисткой Мартиной Хингис. Спортсменка сохраняет звание самой юной участницы Олимпийских игр в истории России во всех видах спорта. На момент её дебюта на Олимпиаде-1996 в Атланте Анне было 15 лет и 47 дней. Курникова завершила карьеру в 2003 году.
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