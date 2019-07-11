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Фото: Шарапова загорает в бикини на пляже в Италии после вылета из Уимблдона

Фото: Шарапова загорает в бикини на пляже в Италии после вылета из Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Экс первая ракетка мира Мария Шарапова, завершившая свои выступления на Уимблдоне уже на стадии первого круга, уступив в стартовом матче француженке Полин Пармантье со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 0:5, отправилась на отдых в Италию.

Теннисистку заметили на средиземноморском пляже неподалёку от итальянского городка Вилла-Литерно, население которого составляет всего 10 тыс. человек. Фотографии Шараповой, отдыхающей на курорте, опубликовал фанатский аккаунт спортсменки SpacePova в «Твиттере».

Напомним, Шарапова не сумела доиграть матч первого круга Уимблдона, снявшись из-за травмы левого предплечья. Позднее теннисистка выразила недовольство поведением её соперницы Полин Пармантье, исполнившей перед болельщиками лунную походку после отказа россиянки от продолжения борьбы.

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