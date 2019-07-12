17-летняя украинка Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона, разгромив 18-летнюю представительницу США Эмму Наварро, посеянную под первым номером, со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 45 минут.

Украинка, в четвертьфинале обыгравшая россиянку Полину Кудерметову, ни разу не подала навылет, активно выиграла 21 очко и совершила 10 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 2 эйса, 13 виннеров и 12 неточностей.

В финале Снигур сыграет с американкой Алексой Ноэль (10), которая отдала всего три гейма француженке Диан Парри (4) — 6:2, 6:1.

В решающем матче женского одиночного разряда на Уимблдоне встретятся американка Серена Уильямс и румынка Симона Халеп.