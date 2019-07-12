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17-летняя украинка Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона

17-летняя украинка Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в финал юниорского Уимблдона, разгромив 18-летнюю представительницу США Эмму Наварро, посеянную под первым номером, со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 45 минут.

Украинка, в четвертьфинале обыгравшая россиянку Полину Кудерметову, ни разу не подала навылет, активно выиграла 21 очко и совершила 10 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 2 эйса, 13 виннеров и 12 неточностей.

В финале Снигур сыграет с американкой Алексой Ноэль (10), которая отдала всего три гейма француженке Диан Парри (4) — 6:2, 6:1.

В решающем матче женского одиночного разряда на Уимблдоне встретятся американка Серена Уильямс и румынка Симона Халеп.

12 июля 2019 года, пятница. 13:00 МСК
Уимблдон — девушки. 1/2 финала
Эмма Наварро
США
Эмма Наварро
Э. Наварро
Дарья Снигур
Украина
Дарья Снигур
Д. Снигур
1 2 3
           
     
     
           
12 июля 2019 года, пятница. 13:00 МСК
Уимблдон — девушки. 1/2 финала
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Алекса Ноэль
США
Алекса Ноэль
А. Ноэль
1 2 3
           
     
     
           
П. Кудерметова проиграла украинке Снигур в 1/4 финала юниорского Уимблдона
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