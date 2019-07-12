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Стали известны финалистки Уимблдона в женском парном разряде

Стали известны финалистки Уимблдона в женском парном разряде
Теннис / Уимблдон 2019 0

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова и Се Шувэй из Китайского Тайбэя вышли в финал Уимблдонского турнира в женском парном разряде. В полуфинале третья пара соревнований, Стрыцова и Се Шувэй, нанесли поражение первым сеяным венгерке Тиме Бабош и француженке Кристине Младенович со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Стрыцова и Се Шувэй не подали ни одного эйса и реализовали 1 брейк-пойнт из четырёх возможных. Бабош и Младенович дважды подали навылет и не имели ни одного шанса взять подачу соперниц. Обе пары за весь матч не совершили ни одной двойной ошибки.

В финале Уимблдона Стрыцова и Се Шувэй сыграют с канадкой Габриэлой Добровски и китаянкой Сюй Ифань, которые нанесли поражение чешской паре Барбора Крейчикова/Катержина Синякова – 6:1, 3:6, 6:3.

12 июля 2019 года, пятница. 17:10 МСК
Уимблдон — парный разряд (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Кристина Младенович
Франция
Кристина Младенович
Т. Бабош К. Младенович
0 : 2
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Барбора Стрыцова
Чехия
Барбора Стрыцова
С. Шувэй Б. Стрыцова
1 2 3
           
6 5 4  
7 7 6  
           
12 июля 2019 года, пятница. 15:10 МСК
Уимблдон — парный разряд (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Габриэла Дабровски
Канада
Габриэла Дабровски
Сюй Ифань
Китай
Сюй Ифань
Г. Дабровски С. Ифань
2 : 1
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Б. Крейчикова К. Синякова
1 2 3
           
6 3 6
1 6 3
           
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