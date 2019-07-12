Стали известны финалистки Уимблдона в женском парном разряде

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова и Се Шувэй из Китайского Тайбэя вышли в финал Уимблдонского турнира в женском парном разряде. В полуфинале третья пара соревнований, Стрыцова и Се Шувэй, нанесли поражение первым сеяным венгерке Тиме Бабош и француженке Кристине Младенович со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Стрыцова и Се Шувэй не подали ни одного эйса и реализовали 1 брейк-пойнт из четырёх возможных. Бабош и Младенович дважды подали навылет и не имели ни одного шанса взять подачу соперниц. Обе пары за весь матч не совершили ни одной двойной ошибки.

В финале Уимблдона Стрыцова и Се Шувэй сыграют с канадкой Габриэлой Добровски и китаянкой Сюй Ифань, которые нанесли поражение чешской паре Барбора Крейчикова/Катержина Синякова – 6:1, 3:6, 6:3.