Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Халеп — о победе на Уимблдоне: в Румынии нет даже травяного корта

Халеп — о победе на Уимблдоне: в Румынии нет даже травяного корта
Теннис / Уимблдон 2019 0

Победительница «Ролан Гаррос» — 2018 и Уимблдона-2019, румынская теннисистка Симона Халеп, рассказала, что не думала о победе на травяном турнире «Большого шлема», так как в её родной стране даже нет травяных кортов.

«Когда поверила, что могу выиграть Уимблдон? Сегодня. Честно говоря, раньше я об этом не думала. Не верила, что смогу выиграть на траве у всех этих высоких соперников с сильной подачей.

«Ролан Гаррос» в моей стране более известен, потому что его выиграли ещё два теннисиста из Румынии. Это грунт. Мы начинаем тренироваться именно на грунте и более знакомы с «Ролан Гаррос». А Уимблдон, по-моему, очень особенный турнир для каждой страны. Здесь родился теннис. Со всеми его правилами и традициями. Это очень престижный турнир и особенный.

В возможность победить на траве было трудно поверить, потому что в Румынии нет даже травяного корта. Но я знала, что если быть терпеливой и усердно работать, можно почувствовать траву. Что я и сделала в этом году и, кажется, неплохо», — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Серене уже не стать самой великой? Она опять проиграла финал «Шлема»
Погоня за рекордом Маргарет Корт негативно влияет на Серену Уильямс. Американка провалила третий финал мэйджора подряд.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент