Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Федерер в финале Уимблдона
Сегодня, 14 июля, пройдёт финал Уимблдона в мужском одиночном разряде, в котором сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер, посеянный под вторым номером. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.
Счёт в личном противостоянии теннисистов — 25-22 в пользу уроженца Белграда.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция финального матча Джокович — Федерер на Уимблдоне.
В полуфиналах Джокович нанёс поражение испанцу Роберто Баутисте-Агуту, а Федерер выиграл у представителя Испании Рафаэля Надаля.
Джокович является действующим чемпионом Уимблдона. В прошлогоднем финале он взял верх над южноафриканцем Кевином Андерсоном со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).
Федерер зря обыграл Надаля. В финале его ждут мучения
Роджер Федерер затратил слишком много сил на победу над Рафаэлем Надалем. На финал с Новаком Джоковичем его теперь может не хватить.
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