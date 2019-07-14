Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Федерер в финале Уимблдона

Сегодня, 14 июля, пройдёт финал Уимблдона в мужском одиночном разряде, в котором сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер, посеянный под вторым номером. Начало поединка запланировано на 16:00 мск.

Счёт в личном противостоянии теннисистов — 25-22 в пользу уроженца Белграда.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция финального матча Джокович — Федерер на Уимблдоне.

В полуфиналах Джокович нанёс поражение испанцу Роберто Баутисте-Агуту, а Федерер выиграл у представителя Испании Рафаэля Надаля.

Джокович является действующим чемпионом Уимблдона. В прошлогоднем финале он взял верх над южноафриканцем Кевином Андерсоном со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).