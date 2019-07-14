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Халеп установила рекорд в финале Уимблдона

Халеп установила рекорд в финале Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Румынская теннисистка Симона Халеп установила рекорд в финале Уимблдона, где разгромила американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2.

Халеп допустила за матч лишь три невынужденные ошибки — это лучший показатель в истории травяного турнира «Большого шлема».

Ранее рекорд принадлежал канадке Эжени Бушар. В финале 2014 года она ошиблась всего четыре раза, но проиграла чешке Петре Квитовой — 3:6, 0:6.

Напомним, Халеп завоевала второй титул на турнирах «Большого шлема». Ранее, в 2018 году, она победила на «Ролан Гаррос».

Симона стала первой представительницей Румынии, выигравшей Уимблдон в одиночном разряде. Благодаря этому успеху в обновлённом рейтинге WTA Халеп поднимется на четвёртое место. Американка Серена Уильямс станет девятой ракеткой мира.

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