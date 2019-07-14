Иван Додиг и Чань Латиша выиграли Уимблдон-2019 в миксте

Хорватский теннисист Иван Додиг и Чань Латиша из Китайского Тайбэя стали победителями Уимблдонского турнира в соревнованиях смешанных пар. В финале восьмые сеяные Додиг и Латиша в двух сетах нанесли поражение шведу Роберту Линдстедту и Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Додиг и Латиша дважды подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 9. Линдстедт и Остапенко подали 2 эйса, четырежды ошиблись на подаче и реализовали 1 брейк.
Додиг и Латиша ранее вместе побеждали в миксте на «Ролан Гаррос» в 2018 и 2019 годах. 34-летний Додиг также выигрывал Открытый чемпионат Франции — 2015 в мужском парном разряде, а 29-летняя Латиша побеждала в женском парном разряде на US Open – 2017.
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