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Иван Додиг и Чань Латиша выиграли Уимблдон-2019 в миксте

Иван Додиг и Чань Латиша выиграли Уимблдон-2019 в миксте
Теннис / Уимблдон 2019 0

Хорватский теннисист Иван Додиг и Чань Латиша из Китайского Тайбэя стали победителями Уимблдонского турнира в соревнованиях смешанных пар. В финале восьмые сеяные Додиг и Латиша в двух сетах нанесли поражение шведу Роберту Линдстедту и Елене Остапенко из Латвии со счётом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Додиг и Латиша дважды подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали 4 брейк-пойнта из 9. Линдстедт и Остапенко подали 2 эйса, четырежды ошиблись на подаче и реализовали 1 брейк.

Додиг и Латиша ранее вместе побеждали в миксте на «Ролан Гаррос» в 2018 и 2019 годах. 34-летний Додиг также выигрывал Открытый чемпионат Франции — 2015 в мужском парном разряде, а 29-летняя Латиша побеждала в женском парном разряде на US Open – 2017.

14 июля 2019 года, воскресенье. 16:30 МСК
Уимблдон — микст. Финал
Матч окончен
Роберт Линдстедт
Швеция
Роберт Линдстедт
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Р. Линдстедт Е. Остапенко
0 : 2
Чань Латиша
Китайский Тайбэй
Чань Латиша
Иван Додиг
Хорватия
Иван Додиг
Ч. Латиша И. Додиг
1 2 3
           
2 3  
6 6  
           
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