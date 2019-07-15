Россиянка Флинк проиграла Большовой-Задойновой на турнире в Бухаресте

Российская теннисистка Варвара Флинк не смогла пробиться во второй круг турнира в Бухаресте (Румыния). На старте соревнований она проиграла представительнице Испании Алёне Большовой-Задойновой, посеянной под седьмым номером, со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут

Варвара 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Большова-Задойнова поспорит с победительницей поединка Елена-Габриэа Русе (Румыния, WC) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Бухарест. Женщины. Первый круг

Виктория Кужмова (Словакия, 2) — Далила Якупович (Словения) — 6:2, 6:2.