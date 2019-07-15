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Россиянка Флинк проиграла Большовой-Задойновой на турнире в Бухаресте

Россиянка Флинк проиграла Большовой-Задойновой на турнире в Бухаресте
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Варвара Флинк не смогла пробиться во второй круг турнира в Бухаресте (Румыния). На старте соревнований она проиграла представительнице Испании Алёне Большовой-Задойновой, посеянной под седьмым номером, со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут

Варвара 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Большова-Задойнова поспорит с победительницей поединка Елена-Габриэа Русе (Румыния, WC) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Бухарест. Женщины. Первый круг
Виктория Кужмова (Словакия, 2) — Далила Якупович (Словения) — 6:2, 6:2.

15 июля 2019 года, понедельник. 15:30 МСК
Бухарест. 1-й круг
Матч окончен
Алёна Большова-Задойнова
88
Испания
Алёна Большова-Задойнова
А. Большова-Задойнова
2 : 0
Варвара Флинк
122
Россия
Варвара Флинк
В. Флинк
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
15 июля 2019 года, понедельник. 14:00 МСК
Бухарест. 1-й круг
Матч окончен
Далила Якупович
145
Словения
Далила Якупович
Д. Якупович
0 : 2
Виктория Кужмова
54
Словакия
Виктория Кужмова
В. Кужмова
1 2 3
           
2 2  
6 6  
           
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