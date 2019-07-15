Россиянка Флинк проиграла Большовой-Задойновой на турнире в Бухаресте
Российская теннисистка Варвара Флинк не смогла пробиться во второй круг турнира в Бухаресте (Румыния). На старте соревнований она проиграла представительнице Испании Алёне Большовой-Задойновой, посеянной под седьмым номером, со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут
Варвара 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал соревнований Большова-Задойнова поспорит с победительницей поединка Елена-Габриэа Русе (Румыния, WC) — Барбора Крейчикова (Чехия).
Бухарест. Женщины. Первый круг
Виктория Кужмова (Словакия, 2) — Далила Якупович (Словения) — 6:2, 6:2.
15 июля 2019 года, понедельник. 15:30 МСК
Бухарест. 1-й круг
Матч окончен
88
Алёна Большова-Задойнова
А. Большова-Задойнова
2 : 0
122
Варвара Флинк
В. Флинк
|1
|2
|3
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|6
|6
|
|3
|2
15 июля 2019 года, понедельник. 14:00 МСК
Бухарест. 1-й круг
Матч окончен
145
Далила Якупович
Д. Якупович
0 : 2
54
Виктория Кужмова
В. Кужмова
|1
|2
|3
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|2
|2
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|6
|6
Флинк: последняя надежда России на Уимблдоне? Я об этом не думала
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