Хачанов опроверг данные ATP о заработанных им за карьеру деньгах

Первая ракетка России Карен Хачанов оценил выступление на Уимблдоне. В третьем круге он проиграл представителю Испании Роберто Баутиста-Агуту со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 1:6.

«Нет предела совершенству. Раньше ты хотел пройти круг, два, три. Для тебя это хорошо, потом, когда ты это делаешь регулярно, то 1/4 финала — это хорошо. А когда постоянно играешь в 1/4 финала, то хочется большего. Я больше смотрю на то, как я играл и каких соперников обыгрывал. Выступление можно отнести в актив, поскольку во втором круге победил Фелисьяно Лопеса, который специализируется на траве и неоднократно доходил до 1/4 финала Уимблдона. Поэтому обыграть неудобного для себя соперника — большой плюс.

Баутиста-Агут был настолько хорош? Я все аспекты игры должен был сделать чуть лучше. Он играл очень хорошо, солидно, без ошибок, и трава ему очень подходит, поскольку у него удары сильные и низкие. Сейчас трава замедлилась и розыгрыши стали дольше. Какие-то моменты не очень хорошо сыграл, а после тай-брейка всё разладилось, и я не смог переломить игру. В этот день он был лучше", — цитирует Хачанова «РБК-Спорт».

Карен также прокомментировал данные сайта ATP о том, что он заработал за карьеру чуть более € 6,5 млн.

«Хочу объяснить людям, что это далеко не те деньги, которые мы получаем. Во многих странах Европы очень большие прогрессивные налоги, так же и в США. На сайте ATP пишут без учёта налогов. И я не знаю, почему они так пишут. По факту можно смело 40% от суммы вычитать. По факту ты тратишь на команду, налоги, и выходит совершенно другая сумма. Я не жалуюсь, но хочется, чтобы люди это понимали», — сказал Хачанов.