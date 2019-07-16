Халеп назвала титул, о котором мечтает больше всего

Чемпионка Уимблдона Симона Халеп рассказала, что сможет считать свою карьеру успешно завершённой, если выиграет медаль Олимпийских игр. По её словам, это важнее завоевания «карьерного шлема».

«Хочу выиграть любую медаль на Олимпиаде, чтобы быть довольной всем, что я сделала в теннисе. Это шанс выступить за страну. Я всегда была рада делать это, играя в матчах Кубка Федерации.

Очень разочарована нашим поражением в полуфинале Кубка Федерации, поэтому сыграть хорошо и получить медаль стало бы исполнением моей мечты», – сказала приводит слова румынской спортсменки Tennis 365.

Халеп стала первой чемпионкой Уимблдона из Румынии. Она не раз заявляла, что намерена выступить на Олимпиаде в Токио как в одиночном, так и в парном разряде. Игры-2020 пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа.