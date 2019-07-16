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Рублёв вышел во второй круг турнира в Умаге, где сыграет с Лайовичем

Рублёв вышел во второй круг турнира в Умаге, где сыграет с Лайовичем
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв не испытал проблем на страте грунтового турнира в Умаге (Хорватия). В первом круге он уверенно обыграл представителя Нидерландов Робин Хасе со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 13 минут.

В ходе встречи россиянин 4 раза подавал навылет и совершил 1 двойную ошибку. При этом Рублёв реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. Его соперник отметился двумя эйсами. Однако Хасе допустил целых 11 двойных ошибок и не смог реализовать ни одного из пяти брейк-пойнтов.

Во втором круге Рублёв встретится с четвёртой ракеткой турнира сербом Душаном Лайовичем.

Действующим победителем турнира является итальянец Марко Чеккинато. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Аргентины Гидо Пилью – 6:2, 7:6 (7:4).

16 июля 2019 года, вторник. 20:10 МСК
Умаг. 1-й круг
Матч окончен
Андрей Рублёв
76
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
2 : 0
Робин Хасе
78
Нидерланды
Робин Хасе
Р. Хасе
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
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