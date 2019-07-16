Рублёв вышел во второй круг турнира в Умаге, где сыграет с Лайовичем
Российский теннисист Андрей Рублёв не испытал проблем на страте грунтового турнира в Умаге (Хорватия). В первом круге он уверенно обыграл представителя Нидерландов Робин Хасе со счётом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 13 минут.
В ходе встречи россиянин 4 раза подавал навылет и совершил 1 двойную ошибку. При этом Рублёв реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. Его соперник отметился двумя эйсами. Однако Хасе допустил целых 11 двойных ошибок и не смог реализовать ни одного из пяти брейк-пойнтов.
Во втором круге Рублёв встретится с четвёртой ракеткой турнира сербом Душаном Лайовичем.
Действующим победителем турнира является итальянец Марко Чеккинато. В прошлогоднем финале он обыграл представителя Аргентины Гидо Пилью – 6:2, 7:6 (7:4).
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