Тони Надаль: в этот раз мне очень жаль Федерера

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился впечатлениями от финала Уимблдона-2019, в котором серб Новак Джокович одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

«Если честно, перед началом финала я ни одному из них не желал победы. Думаю, причины понятны. Но по ходу матча, особенно в последних геймах пятого сета, я уже не хотел, чтобы кто-то из них проиграл. У нас с Рафой были похожие ситуации, и я знаю, насколько это болезненное поражение.

В этот раз мне очень жаль Роджера. Я знаю, что он чувствует, не реализовав два матчбола на своей подаче. Мне даже сложно писать об этом. Я никому не желал поражения в этом финале. Они оба показали, почему являются величайшими теннисистами. Федерер вновь доказал, что годы над ним не властны, а Джокович проявил себя неутомимым бойцом.



В этой игре было всё, чтобы считать её одной из лучших в истории. Были потрясающие удары, особенно от Роджера, эмоции и сомнения до самого конца. Мы увидели, как великий чемпион Федерер начал сомневаться, когда ситуация на корте стала сложной", — написал Тони Надаль в своей колонке на сайте El Pais.

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