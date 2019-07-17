Тони Надаль: в этот раз мне очень жаль Федерера

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поделился впечатлениями от финала Уимблдона-2019, в котором серб Новак Джокович одолел швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).
«Если честно, перед началом финала я ни одному из них не желал победы. Думаю, причины понятны. Но по ходу матча, особенно в последних геймах пятого сета, я уже не хотел, чтобы кто-то из них проиграл. У нас с Рафой были похожие ситуации, и я знаю, насколько это болезненное поражение.
В этот раз мне очень жаль Роджера. Я знаю, что он чувствует, не реализовав два матчбола на своей подаче. Мне даже сложно писать об этом. Я никому не желал поражения в этом финале. Они оба показали, почему являются величайшими теннисистами. Федерер вновь доказал, что годы над ним не властны, а Джокович проявил себя неутомимым бойцом.
В этой игре было всё, чтобы считать её одной из лучших в истории. Были потрясающие удары, особенно от Роджера, эмоции и сомнения до самого конца. Мы увидели, как великий чемпион Федерер начал сомневаться, когда ситуация на корте стала сложной", — написал Тони Надаль в своей колонке на сайте El Pais.
- 17 июля 2019
-
11:33
-
10:51
-
09:02
-
05:03
-
00:17
- 16 июля 2019
-
21:45
-
20:57
-
17:58
-
16:33
-
15:53
-
14:59
-
14:08
-
13:36
-
12:05
-
11:26
-
10:00
-
09:18
-
00:02
- 15 июля 2019
-
22:30
-
19:31
-
17:43
-
17:01
-
16:33
-
15:00
-
14:35
-
14:30
-
13:35
-
12:49
-
12:24
-
11:47
-
11:45
-
11:31
-
10:59
-
10:46
-
10:26