5 самых обидных поражений Федерера в финалах «Шлемов». Что было до Уимблдона

Роджер Федерер потерпел обиднейшее поражение в финале Уимблдона. Он проиграл Новаку Джоковичу в пяти сетах, уступив на всех трёх тай-брейках, включая первый в истории тай-брейк в одиночном разряде при счёте 12:12 в решающей партии, и не реализовал двойной матчбол на своей подаче. Но за долгие годы карьеры у легендарного швейцарца, помимо 20 титулов на турнирах «Большого шлема» и более чем сотни побед на всех соревнованиях тура, были и другие болезненные поражения. Вспомним пять наиболее обидных проигранных Роджером финалов мэйджоров, помимо финала этого Уимблдона. Расположены они в календарном порядке.

«Хотя бы могу стоять». Трагедия великого Федерера в финале Уимблдона Роджер был в шаге от того, чтобы стать самым возрастным чемпионом «Шлема», но в третий раз проиграл Новаку с двойного матчбола.

Из трёх подряд проигранных испанцу финалов в Париже этот, безусловно, самый жестокий для Федерера. Швейцарец был бит, словно юниор, а не многократный чемпион мэйджоров и первая ракетка мира. Финал продлился меньше двух часов – 1 час 48 минут — и Роджер получил свою первую «баранку» в XXI веке – он не проигрывал сетов под ноль с 1999 года! Конечно, Надаль тогда был в великолепной форме, но к такому избиению Федерер точно не был готов, тем более что два других грунтовых финала между этими теннисистами в том же сезоне получились вполне боевыми.

Всего через месяц они сыграли в матче, который многие называют лучшим в истории тенниса. Именно этот финал превзошли по длительности Федерер и Джокович в прошлое воскресенье, проведя на корте на 9 минут больше. Рафаэль с Роджером тогда играли 4 часа 48 минут – но это было чистое игровое время, без учёта перерывов из-за дождя. Крышу над Центральным кортом возвели на следующий год, а тогда непогода ещё вмешивалась в главные матчи Уимблдона. Сначала дождь немного задержал начало финала, а затем дважды прерывал игру.

Все в сад. Надаль и Федерер убрали соперников с пути и наконец сыграют в теннис 40-й матч между Федерером и Надалем одновременно станет их первой встречей на траве после эпического финала Уимблдона в 2008 году.

Федерер уступил в двух сетах подряд с одинаковым счётом, но складывались они по-разному – вторую партию он отдал с 4:1 в свою пользу, в то время как в первой всё решил один брейк. Роджер не сдался, взял один тай-брейк, а на втором тай-брейке Рафаэль вёл 5:2 и подавал. В этот момент испанец вдруг допустил двойную ошибку, проиграл четыре очка подряд, в итоге всё же заработал матчболы – но Федерер отыграл оба и добрался до решающей партии! В середине сета снова пошёл дождь, и получасовой задержки хватило, чтобы последние геймы пришлось играть в сумерках. Надаль в итоге сделал брейк при счёте 7:7 и с четвёртой попытки реализовал матчбол, прервав серию Федерера из пяти побед на Уимблдоне подряд. Это поражение на некоторое время выбило Роджера из колеи, и вскоре Рафаэль впервые отобрал у него и лидерство в рейтинге.

Давно являясь Королём грунта и уже покорив Уимблдон, Надаль никак не мог дойти до финала на хардовом турнире «Большого шлема». Впервые сделать это ему удалось в Мельбурне в 2009 году, но в полуфинале он больше пяти часов бился с Фернандо Вердаско. Казалось, после такого марафона затяжная битва с Федерером в финале точно не должна быть на руку Надалю, но в итоге ему сил хватило, а Роджеру – нет. На протяжении четырёх сетов шла в целом равная игра, а в решающей партии Рафаэль выглядел намного предпочтительнее соперника. Таким образом, швейцарец проиграл ему третий финал «Шлемов» за год. После поражения он плакал на плече другого великого теннисиста, австралийца Рода Лэйвера, который вручал награды обоим участникам финала.

После нескольких проигрышей удача повернулась к Федереру лицом. В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Надаль сенсационно проиграл Робину Сёдерлингу, и в итоге Роджер завоевал свой первый и до сих пор единственный титул на этих кортах, собрав «Карьерный шлем». Через месяц он побил рекорд Пита Сампраса на глазах великого американца, обыграв в финале Уимблдона его соотечественника, Энди Роддика, со счётом 16:14 в решающей партии. В Нью-Йорке Роджер дошёл до финала, где встретился с Хуан-Мартином дель Потро. Ранее он обыграл аргентинца в важнейшем полуфинальном матче «Ролан Гаррос», взяв верх в пяти сетах, но здесь всё сложилось иначе. Дель Потро удалось победить на двух тай-брейках, добравшись благодаря этому до решающей партии, а пятый сет он провёл очень мощно и заслуженно победил. В результате прервалась рекордная для Открытой эры серия Федерера из пяти титулов на US Open подряд. Удивительно, но с тех пор он лишь однажды добрался в Нью-Йорке до финала и ни разу не побеждал там.

В пятёрку можно было включить не этот матч, а поражение от Новака Джоковича в финале Уимблдона-2014 в пяти сетах, но есть и определённые аргументы за финал «Ролан Гаррос». Одна из причин в том, что первые три партии – самые боевые за все матчи между Федерером и Надалем на грунтовых кортах Парижа. Вторая – это как раз матч с Джоковичем. Новак на старте сезона-2011 оставлял за собой «выжженную землю», выигрывая каждый турнир, в котором принимал участие. К моменту выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» он победил в 41 матче подряд с начала года, оказавшись в одном выигранном поединке от повторения рекордного старта Джона Макинроя. Однако травмированный Фабио Фоньини не вышел на игру с Джоковичем, и за рекорд он бился уже в полуфинале с Федерером – причём выход в финал позволял Новаку впервые возглавить мировой рейтинг.

Роджеру удалось остановить Новака, взяв верх в четырёх партиях. На радостях швейцарец позволил себе погрозить сопернику пальцем после реализованного матчбола, и казалось, что эта победа может помочь ему впервые справиться с Надалем на «Ролан Гаррос». Однако надежды болельщиков Роджера не оправдались – выиграв две из трёх упорных партий, в четвёртом сете Рафаэль легко расправился со своим извечным соперником. После этого до финала «Ролан Гаррос» Федерер не добирался.