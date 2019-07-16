Хачанов объяснил, почему Федерер, Надаль и Джокович не приезжают в Россию

Первая ракетка России Карен Хачанов рассказал о причинах спада интереса к теннису в стране, а также объяснил, почему представители «Большой тройки» не приезжают в Россию.

«Конечно, если Владимир Владимирович возьмёт ракетку, за это ему надо будет сказать большое спасибо. Но надо понимать, что Россия — очень большая страна и народу нравятся разные виды спорта. У нас большую часть года холодно. Кроме футбола у нас популярны в основном зимние виды спорта: хоккей, биатлон, лыжи, фигурное катание. А теннис — такой аристократический, дорогой вид спорта. Родители должны быть обеспечены, или должны быть спонсоры.



На Кубке Кремля зал не был забит? По сравнению с прошлыми годами болельщиков явно было больше. На финале было очень прилично. По крайней мере в Москве я столько не видел до этого. Опять же у болельщиков в России такой менталитет, что если ты в пятёрке или десятке сильнейших в мире, то на тебя придут посмотреть.



Бывает, что у людей просто нет возможности. Но большая часть хочет приходить на имя — к примеру, на Федерера. Когда Шарапова несколько лет назад приезжала в Москву, все билеты были проданы. На неё пришли. В принципе моя теория работает.



Спрашивал ли у Надаля, Джоковича и Федерера, почему они так редко бывают на турнирах в России? Им нет смысла. Турнир-250 для них недостаточно большой. Федерер два раза приезжал, Цонга приезжал. Многие турниры серии „Мастерса“ пропускают из-за расписания», — цитирует Хачанова «РБК-Спорт».

В рейтинге ATP Карен занимает восьмую строчку.

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