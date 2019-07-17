Халеп объяснила, почему Джокович не пригласил её на танец

Румынка Симона Халеп призналась, что не танцевала с сербом Новаком Джоковичем на ужине чемпионов Уимблдона.

«Я не танцевала с Джоковичем. Он был очень уставшим, поэтому не пригласил меня на танец», — приводит слова Халеп Tennis World USA.

После своей победы на Уимблдоне-2019 Симона сообщила, что нервничает из-за возможного танца.

«Если мне придётся танцевать, это будет стрессом. Кербер танцевала с Новаком, потому он пригласил её. Если он пригласит и меня, я соглашусь. Но я буду очень напряжена. Надеюсь, всё будет нормально и я смогу насладиться вечером», — сказала румынка.

В финале Уимблдона Халеп разгромила американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2, а Джокович одолел швейцарца Роджера Федерера — 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).