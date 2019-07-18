Организаторы US Open нарушат правила ради 15-летней Гауфф

Организаторы Открытого чемпионата США готовы сделать исключение из правил ради приглашения на турнир 15-летней американки Кори Гауфф, которая произвела сенсацию на Уимблдоне. Юная спортсменка дошла до четвёртого круга в Лондоне, обыграв соотечественницу Винус Уильямс, словенку Полону Херцог и словачку Магдалену Рыбарикову.
По нынешним правилам, US Open не может предоставить 141-й ракетке мире Гауфф «уайлд-кард», так как из-за ограничения по возрасту 15-летней теннисистке полагаются лишь три приглашения за год, а их она уже использовала.
Однако директор USTA по коммуникациям Крис Видмайер сообщил New York Post, что Гауфф будет предоставлен «уайлд-кард» в обход правил.
«Мы рассчитываем увидеть Коко в основной сетке US Open. Она завоевала сердца болельщиков в нашей стране своим выступлением на Уимблдоне. Не так часто столь юные спортсменки оказываются у всех на слуху», — отметил Видмайер.
WTA подтвердила, что не будет препятствовать решению USTA обойти правила. US Open стартует 26 августа.
- 18 июля 2019
-
11:27
-
11:02
-
10:17
-
09:01
-
08:57
-
06:43
- 17 июля 2019
-
22:40
-
22:14
-
21:26
-
20:57
-
18:33
-
16:20
-
15:43
-
15:03
-
14:42
-
13:28
-
12:56
-
12:25
-
11:33
-
10:51
-
09:02
-
05:03
-
00:17
- 16 июля 2019
-
21:45
-
20:57
-
17:58
-
16:33
-
15:53
-
14:59
-
14:08
-
13:36
-
12:05
-
11:26
-
10:00
-
09:18