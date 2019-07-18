Организаторы US Open нарушат правила ради 15-летней Гауфф

Организаторы Открытого чемпионата США готовы сделать исключение из правил ради приглашения на турнир 15-летней американки Кори Гауфф, которая произвела сенсацию на Уимблдоне. Юная спортсменка дошла до четвёртого круга в Лондоне, обыграв соотечественницу Винус Уильямс, словенку Полону Херцог и словачку Магдалену Рыбарикову.

По нынешним правилам, US Open не может предоставить 141-й ракетке мире Гауфф «уайлд-кард», так как из-за ограничения по возрасту 15-летней теннисистке полагаются лишь три приглашения за год, а их она уже использовала.

Однако директор USTA по коммуникациям Крис Видмайер сообщил New York Post, что Гауфф будет предоставлен «уайлд-кард» в обход правил.

«Мы рассчитываем увидеть Коко в основной сетке US Open. Она завоевала сердца болельщиков в нашей стране своим выступлением на Уимблдоне. Не так часто столь юные спортсменки оказываются у всех на слуху», — отметил Видмайер.

WTA подтвердила, что не будет препятствовать решению USTA обойти правила. US Open стартует 26 августа.

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