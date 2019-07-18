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Халеп получила высшую церковную награду Румынского патриархата

Халеп получила высшую церковную награду Румынского патриархата
Теннис / Уимблдон 2019 0

Победительница Уимблдона-2019 Симона Халеп стала обладательницей высшей церковной награды Румынского патриархата – ордена Патриаршего креста, сообщает Basilica.ro.

«Я всегда благодарю бога за всё, что он дал мне и моей семье. Я рада, что являюсь румынкой, рада находиться здесь. Надеюсь дарить радость как можно большему числу людей. Я хочу вдохновлять их добиваться успеха там, где они этого хотят. Пусть бог нас всех благословит», — сказала Халеп на церемонии.

Фото доступно в «инстаграме» Basilica.ro.

Ранее Симона была удостоена высшей государственной награды – ордена Звезды Румынии. В финале Уимблдона-2019 уроженка Констанцы разгромила представительницу США Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:2. В прошлом году Симона выиграла свой первый турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».

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