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Лондеро сыграет с Джарри в финале турнира в Бостаде

Лондеро сыграет с Джарри в финале турнира в Бостаде
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Хуан-Игнасио Лондеро вышел в финал грунтового турнира категории АТР 250 в Бостаде (Швеция). В полуфинальном матче шестой сеяный Лондеро обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Лондеро 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Рамос-Виньолас подал 3 эйса, избежал ошибок на подаче и 1 раз взял подачу соперника.

За титул Лондеро сыграет с пятой ракеткой турнира, чилийцем Николасом Джарри, который в другом полуфинале нанёс поражение аргентинцу Федерико Дельбонису – 6:3, 6:2.

В 2018 году турнир выиграл итальянец Фабио Фоньини, в финале обыгравший француза Ришара Гаске со счётом 6:3, 3:6, 6:1. Гаске участвовал в турнире-2019, но потерпел поражение от Лондеро в четвертьфинале.

20 июля 2019 года, суббота. 15:30 МСК
Бостад. 1/2 финала
Матч окончен
Хуан-Игнасио Лондеро
71
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
2 : 0
Альберт Рамос-Виньолас
99
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
1 2 3
           
6 6  
3 4  
           
20 июля 2019 года, суббота. 14:00 МСК
Бостад. 1/2 финала
Матч окончен
Николас Джарри
64
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
2 : 0
Федерико Дельбонис
70
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
1 2 3
           
6 6  
3 2  
           
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