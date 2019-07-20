Лондеро сыграет с Джарри в финале турнира в Бостаде

Аргентинский теннисист Хуан-Игнасио Лондеро вышел в финал грунтового турнира категории АТР 250 в Бостаде (Швеция). В полуфинальном матче шестой сеяный Лондеро обыграл испанца Альберта Рамоса-Виньоласа со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Лондеро 6 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. Рамос-Виньолас подал 3 эйса, избежал ошибок на подаче и 1 раз взял подачу соперника.

За титул Лондеро сыграет с пятой ракеткой турнира, чилийцем Николасом Джарри, который в другом полуфинале нанёс поражение аргентинцу Федерико Дельбонису – 6:3, 6:2.

В 2018 году турнир выиграл итальянец Фабио Фоньини, в финале обыгравший француза Ришара Гаске со счётом 6:3, 3:6, 6:1. Гаске участвовал в турнире-2019, но потерпел поражение от Лондеро в четвертьфинале.