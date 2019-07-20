18 месяцев не игравшая в теннис румынка Циг вышла в финал турнира в Бухаресте

Румынская теннисистка Патрисия-Мария Циг вышла в финал грунтового турнира категории International в Бухаресте. В полуфинале Циг, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение шестой сеяной немке Лауре Зигемунд со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Циг ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. Зигемунд подала 2 эйса, 1 раз ошиблась на подаче и упустила 8 возможностей взять подачу соперницы.

Счёт в личном противостоянии Циг и Зигемунд стал 2-1 в пользу немки.

За первый в карьере титул Циг, которая возвращается в теннис после 18-месячного перерыва, связанного с травмами и рождением дочери, сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана, в другом полуфинале одолевшей итальянку Мартину Ди Джузеппе со счётом 6:3, 6:2.